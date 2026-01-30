1月30日朝、新潟市東区の主要地方道で、横断歩道を渡っていた女子高校生が軽自動車にはねられる事故がありました。女子高校生は病院に運ばれましたが、意識不明の重体です。警察は軽自動車を運転していた29歳男を現行犯逮捕しています。 1月30日午前8時ごろ、新潟市東区下場本町の押しボタン式の信号機がある交差点を渡っていた女子高校生が軽自動車にはねられる事故がありました。女子高校生は病院に救急搬送されましたが、意識