資生堂陸上部は３０日、２０２１年東京五輪女子マラソン８位の一山麻緒（２８）が３月３１日付で現役を引退すると発表した。一山は１６年に鹿児島・出水中央高からワコールに入社。２０年３月の名古屋ウィメンズマラソンで当時日本歴代４位の２時間２０分２９秒で優勝し、東京五輪では日本勢４大会ぶりの入賞を果たした。その後、男子マラソン前日本記録保持者の鈴木健吾（３０）と結婚し、２２年に資生堂へ移籍。２４年パリ五