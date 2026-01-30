勤務するホストクラブから連行される竹岡拓人容疑者＝28日、東京都新宿区ホストの身分を隠し、マッチングアプリで接触した女性を自身が働く店に勧誘したとして、警視庁保安課は30日までに、風営法違反の疑いで、ホストクラブ従業員竹岡拓人容疑者（27）＝東京都新宿区＝を逮捕した。同課によると、アプリを悪用したホストクラブへの勧誘を客引き行為として摘発するのは全国初という。逮捕容疑は昨年5〜7月、20代女性2人に対し