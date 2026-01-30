野球の国・地域別対抗戦「ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）」の主催者は２９日、開幕直前の３月２、３日に宮崎市で行われる「ＷＢＣ東京プールｐｒｅｓｅｎｔｅｄｂｙディップ強化試合」（読売新聞社など主催）のチケット概要を発表した。１次ラウンドＣ組・東京プールで日本代表と争う台湾、豪州、チェコ代表と、巨人、オリックス、ソフトバンクによる計６試合で、２月２日正午から発売する。いずれの