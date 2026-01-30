東紀州地域振興公社が、熊野古道伊勢路をはじめとする三重県東紀州地域の観光スポットやイベント、グルメなどを紹介している。熊野古道の人気峠と周辺おすすめスポットを紹介○東紀州エリア 2月のイベント情報「尾鷲ヤーヤ祭り」は、天下の奇祭として知られ、例年2月1日〜5日の5日間開催される。武士が合戦時に名乗りをあげる「ヤーヤー我こそは…」という掛け声が名称の由来とされている。令和8年は2月1日〜2月5日、尾鷲神社およ