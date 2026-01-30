1月29日の「大竹まこと ゴールデンラジオ」（文化放送）では、衆議院選挙の期日前投票にまつわるニュースを取り上げた。 番組ではまず読売新聞の記事を紹介。衆議院選挙の期日前投票がスタートしているが、投票所入場券の発送が遅れている。このことを受け、多くの有権者が入場券なしの「手ぶら投票」をしているという。多くの自治体が苦慮しており、封筒からハガキに切り替えたり、予算を増やして速達郵便を利