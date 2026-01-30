将棋のユニバーサル杯第５２期女流名人戦（主催・報知新聞社ほか）五番勝負第２局が３０日、大阪・高槻市の関西将棋会館で午前１０時にスタートし、福間香奈女流名人＝清麗、女王、女流王座、女流王位、倉敷藤花＝と、西山朋佳女流二冠＝白玲、女流王将＝に、午前のおやつが提供された。両対局者ともＪＲ高槻駅前のスイーツ店「ＣＯＣＯＮＯＭＩ高槻駅前本店」の「ショコラ」をオーダー。飲み物は福間がホットロイヤルミルク