ドジャースは２９日（日本時間３０日）、３１日（同２月１日）にドジャースタジアムで開催する「ドジャーフェスト」の概要を発表し、大谷翔平投手と佐々木朗希投手の参加を発表した。山本由伸投手は参加選手リストに名前がなかった。「ファンフェスト」は例年この時期に開催される球団主催の公式ファン感謝イベント。選手、監督らが壇上でトークショーを行い、サイン会や写真撮影ができる。４年総額２億４０００万ドル（約３