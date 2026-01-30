パナソニックは1月28日、「冬の食器洗いと手の乾燥」に関する調査の結果を発表した。調査は2025年12月25日〜12月29日、全国に住む、日常的に食器を手洗いしている20歳〜69歳の男女400名を対象にインターネットで行われた。○約半数が冬場に手の乾燥を「ほぼ毎日」感じている冬場に手の乾燥・カサつきを感じる頻度をたずねたところ、「ほぼ毎日」と回答した人が47.9%、「週に数回」が19.3%となり、約7割が冬のあいだ継続的に手の乾