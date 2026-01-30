巨人の１軍宮崎合同自主トレが３０日、キャンプ地の宮崎で行われた。３日目のこの日は最終日。前日本ハムの左腕・北浦竜次投手と、日本ハムから現役ドラフトで加入した左腕・松浦慶斗投手がブルペン入り。北浦は岸田を相手に投球し、松浦も岸田や山瀬を相手に力強い投球を披露。投手強化を目指すチームの中で貴重な左腕として競争に加わる。