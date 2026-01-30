2026年1月28日放送のトークバラエティ番組「ホンマでっか！？ＴＶ」（フジテレビ系）は、正しい風邪の予防＆対処法SPと題して今までの風邪予防法のやり方などを検証したが、ゲストの指原莉乃さんが「私は世界で一番体が強いと思っている」と話すと、周囲から「ええっ〜」と驚きの声があがった。「体と精神強いから」「精神は...」医師で疲労評論家の梶本修身さんは「ウイルスが侵入するとインターフェロンが出てきて、熱を上げてウ