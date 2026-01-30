神戸市長田区の大正筋商店街にある日本茶専門店「味萬」が、節目の時を迎えている。昨年（2025年）9月、先代である父親から代表の座を引き継いだ伊東靖浩さんが、店の新たな歩みを進めている。伊東さんは代表就任について、「これからいろんなことを自分の力でやっていかないといけないなと思い、すごく重責を感じる」と話す。株式会社味萬の代表取締役・伊東靖浩さんこの店は、1995年の阪神・淡路大震災で店舗が全焼すると