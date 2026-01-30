高松北警察署 保険会社に電話をかけて、社員を脅したとして、1月29日、高松市国分寺町の無職の男（46）が脅迫の疑いで逮捕されました。 警察によりますと、男は2025年12月18日午後1時ごろ、高松市内の保険会社に電話をかけ、電話に出た男性（35）に対し、「じゃああのー訪問いたします。バット5本ぐらい持って。灯油と石油と原油と。」などと言って脅迫した疑いが持たれています。 男性から高松北警察署に「保険請