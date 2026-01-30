トランプ米大統領が次期FRB議長にウォーシュ氏指名の準備 トランプ米大統領が次期FRB議長にウォーシュ氏を指名する準備をしていると関係者の話としてブルームバーグが報じている。 関係者は正式発表するまで選出は確定していないと警告。