アジア株は下落、米積極利下げ期待後退で投資家心理悪化次期FRB議長にウォーシュ氏か 東京時間11:23現在 香港ハンセン指数 27499.29（-468.80-1.68%） 中国上海総合指数 4115.42（-42.56-1.02%） 台湾加権指数 32040.29（-495.98-1.52%） 韓国総合株価指数 5226.80（+5.55+0.11%） 豪ＡＳＸ２００指数 8890.70（-36.83-0.41%） アジア株は韓国を除いて下落、米株先物の下げが