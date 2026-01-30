ＮＹ金時間外取引下げ拡大、次期FRB議長にタカ派ウォーシュ氏の可能性 東京時間11:27現在 ＮＹ金先物APR 26月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝5216.60（-138.20-2.58%） ウォーシュ氏は長年タカ派的姿勢を示してきたため、ウォーシュ氏が次期FRB議長なら米利下げの回数は減少する可能性。