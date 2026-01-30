【新華社銅仁1月30日】中国貴州省銅仁市の梵浄山貴州キンシコウ研究センターはここ数日、科学的な給餌や生息地の環境改善、スマート監視など多様で的確な対策を講じ、国家1級重点保護野生動物の貴州キンシコウの群れが安全に越冬できるよう取り組みを強化している。同センターはこのほか、群れの冬季の活動特性に合わせて屋外巡回を強化し、生息地域の隠れたリスクを取り除き、安全な越冬環境確保に努めている。（記者/楊ġ