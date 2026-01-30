三つ子の姉妹が滑り台を次々と滑り降り、最後に3人がぴったり横一列に並ぶ動画がInstagramで話題を呼んでいる。投稿したのはみつゴマ（@_325_clover_）さん。「随分と可愛らしいテトリス…」「流石、息のあったフォーメーション」などのコメントが寄せられ、409.9万回表示、7.4万いいねを記録した。4歳頃の姿を収めたこの動画について、お母さんに話を聞いた。【動画カット】”完璧な横並び”のテトリスが完成するまで――この「