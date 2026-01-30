アメリカのトランプ大統領は29日、キューバに石油を供給する国からの輸入品に追加の関税を課すための大統領令に署名しました。トランプ大統領は29日、キューバがロシアや中国、イラン、イスラム組織ハマスなどの敵対国やテロ組織と連携し、支援していると指摘し、「アメリカの安全保障への重大な脅威だ」として国家非常事態を宣言しました。その上で、キューバに石油を販売、または提供する国に対して追加の関税を課すための大統領