30日朝、JR上野駅で架線が断線し停電した影響で、常磐線は一部区間で現在も運転を見合わせています。JR東日本によりますと、午前7時ごろ、東京・上野駅で常磐線の架線が断線し停電が発生しました。断線の原因は分かっていません。現在、常磐線の品川−我孫子駅間、常磐線快速の品川−松戸駅間の上下線でそれぞれ運転を見合わせていて、運転再開は午後2時ごろを見込んでいるということです。駅と駅の間で停止した4本の電車からは、