ＮＨＫの「ニャンちゅうワールド放送局」の「ニャンちゅう」役などをつとめ、現在、ＡＬＳ（筋萎縮性側索硬化症）で闘病中の声優・津久井教生さんがブログを更新。月に1度行うカニューレの交換が完了したことを報告しました。【写真を見る】【ニャンちゅう】声優・津久井教生さんカニューレの交換を報告「花粉の季節なのでフィットしてくれると本当に嬉しいし助かります」【ＡＬＳ闘病】津久井さんは、首の気管に開けた穴に挿