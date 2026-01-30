「俺たちのタカキ」が帰ってきた！「大和証券Mリーグ2025-26」、1月29日の第1試合でセガサミーフェニックス・浅井堂岐（協会）が12月4日以来、約2カ月ぶりとなる出場を果たした。12月4日の試合中、脳血管疾患となり即入院。一時、意識不明の状態にもなったが、大きな後遺症などもなく快復、戦列復帰を果たした。熱いファンから支持されるタカキの復活に、入場シーンから「待ってたよー」「やばい泣いてしもうた」というコメント