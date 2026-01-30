けさ、JR上野駅で架線が断線した影響で常磐線などでは運転の見合わせが続いていますが、JR東日本によりますと、運転再開はこのあと午後2時を見込んでいるということです。JR東日本によりますと、きょう午前7時前、運行司令所のモニターに上野駅で停電を知らせる表示が出て、電車が走行できなくなりました。係員が確認したところ、架線が断線して停電したということで、常磐線や宇都宮線、高崎線で運転を見合わせました。およそ1時