３０日午前６時５７分頃、ＪＲ上野駅で架線が断線して停電が発生した。この影響で、ＪＲ東日本は常磐線の品川―土浦間と常磐線快速の品川―取手間などで運転を見合わせた。全線での運転再開は午後２時頃になる見通し。ＪＲ東日本によると、架線が断線していたのは上野駅の１０番線ホーム付近で、常磐線の上野発水戸行き下り普通列車（１５両編成）が停車していた。停電は同線の上野―金町間付近で発生。日暮里―金町間で列車４