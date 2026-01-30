JR常磐線は、上野駅で、架線が切れたことにより停電が発生した影響で、上下線の一部区間の運転を見合わせています。運転の再開は午後2時ごろを見込んでいるということです。【映像】線路を歩いて避難する人々（実際の映像）森田雄介リポ「発車できなかった電車が上野駅のホームに止まっています。奥には切れた架線も確認することができます」JR東日本によりますと、午前7時ごろ、常磐線の上野駅で架線が切れたことにより停電が