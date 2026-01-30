脳科学者の中野信子氏は30日、テレビ朝日系「大下容子ワイド！スクランブル」（月〜金曜午前10時25分）に生出演。学歴詐称疑惑で失職した静岡県伊東市の田久保真紀前市長（55）が、地方自治法違反や偽造有印私文書行使などの疑いの刑事告発を受けた静岡県警による任意聴取に応じたとの報道についてコメント。番組は29日夜に田久保氏を直撃した映像も放送。田久保氏は「要請の方には応じてきました」などとする様子も放送した。大下