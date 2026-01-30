「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の３０日午前１１時現在で、ケミプロ化成が「売り予想数上昇」で２位となっている。 この日の東京株式市場でケミプロは続急落。東京証券取引所が３０日から、同社株の信用取引による新規の売り付けと買い付けにかかる委託保証金率を５０％以上（うち現金２０％以上）にすると発表した。これによって個人投資家からの資金流入が細るとの見方から売られており、売