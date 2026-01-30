三陽商会が続伸している。午前１１時ごろ保有する投資有価証券の一部を売却するのに伴い、投資有価証券売却益３９億～４１億円を２６年２月期に特別利益として計上する見込みと発表しており、これが好材料視されている。なお、売却益が確定し、適時開示の必要が生じた場合には速やかに発表するとしている。 出所：MINKABU PRESS