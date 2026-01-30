日立製作所が５日ぶりに反発している。２９日の取引終了後、２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算の発表にあわせて、通期業績予想を上方修正した。売上高予想を前回予想の１０兆３０００億円から１０兆５０００億円（前期比７．３％増）、最終利益予想を７５００億円から７６００億円（同２３．４％増）に変更しており、業況を好感した買いが集まっている。パワーグリッド事業が好調だったエナジ