・日立が５日ぶり反発、送電網設備の更新需要など追い風に通期業績予想を上方修正 ・コアは昨年来高値更新、第３四半期営業益３７％増で通期計画進捗率８３％ ・住友鉱は初の１万円台突破、イラン情勢など警戒した金上昇で買い人気続く ・小森がマド開け急反発、北米・欧州好調で４～１２月期は経常利益倍増 ・ドリコムが大幅続伸、第３四半期累計業績で営業損益が黒字転換 ・キオクシアは急伸し２万円台に突入、決算発