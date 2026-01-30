女子卓球選手の早田ひな（25）が1月26日、Instagramを更新。全日本選手権を振り返った。 【画像】大谷翔平、はかま姿で日本刀振るJAL新CM 「めためたにカッケェ～」「絶対前世は剣豪だな」と反響 「【全日本選手権沢山の応援ありがとうございました！！」と投稿されたのは、ラケットとボールを持ち神妙な面持ちの早田。早田は女子シングル決勝で張本美和（17）と対戦し、接戦の中で惜しくも4連覇を逃した。