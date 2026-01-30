富士紡ホールディングス [東証Ｐ] が1月30日昼(11:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比19.9％増の62.3億円に伸び、通期計画の77億円に対する進捗率は80.9％となり、5年平均の80.3％とほぼ同水準だった。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比0.7％減の14.6億円とほぼ横ばいの計算にな