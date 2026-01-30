30日前引けの日経平均株価は4日ぶり反落。前日比452.48円（-0.85％）安の5万2923.12円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は756、値下がりは761、変わらずは77。 日経平均マイナス寄与度は403.78円の押し下げでアドテスト がトップ。以下、東エレク が53.15円、野村総研 が30.15円、レーザーテク が17.92円、イビデン が13.7円と並んだ。 プラス寄与度トップはコナミＧ で、日経平均を5