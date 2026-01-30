30日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ 93110 -25.5 47410 ２. 純銀信託 83573 138.2 57500 ３. 純金信託 4430141.5 24635 ４. 金先物Ｗブル 1240870.3255500