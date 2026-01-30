2月6日(きんようび)ごぜん10:55〜11:25ほうそう『にんじゃのニャンジャとしらたきひめ』にんぽうの、しゅぎょうをしている、にんじゃのニャンジャ。ばいきんまんに、おわれていた、しらたきひめと、しゅんぎくさんを、たすけてあげるんだよ。すきやきのさとへ、しらたきひめたちを、おくりとどけた、ニャンジャは、こどもたちに、にんぽうを、おしえてあげることに！どんなしゅぎょうになるかな？ほかに…『てっかのマキちゃん