プロ野球・DeNAは前日29日、マルセリーノ投手が来日したことを発表しました。マルセリーノ投手はドミニカ共和国出身の23歳。4年目となる昨季は、5月に育成から支配下に昇格しました。その後は1軍デビューも果たし、2試合のリリーフ登板で1と1/3回を投げ2失点。防御率13.50をマークしました。来日に際し、マルセリーノ投手は「またベイスターズファンの皆さんにお会いできるのが楽しみです。優勝に貢献できるよう頑張りますので応援