タレント高田純次（79）が、25日放送の読売テレビ「上沼・高田のクギズケ！」（日曜前11・40）に出演。フジテレビの人気番組だった「笑っていいとも！」でのとんだ幕切れについて振り返った。番組ではココリコ・遠藤章造が寝坊して「笑っていいとも！」を遅刻した話を回想。すると高田純次が「いいともの最終回」と切り出した。当日は「レオタードを掃いていた。ここに（頭に）桜の木を指して」と“ボケ満載”のスタイルで出