全国に公開手配されていた国内最大のスカウトグループ、「ナチュラル」のトップが、逃亡先の鹿児島県奄美大島で確保された直後の映像を入手しました。コンビニの店内で警察官らに取り囲まれ、フードをかぶった男は、「ナチュラル」の会長、小畑寛昭容疑者（40）です。目撃者：ちょっともみ合う感じで、その後押さえられてる。観念したな、もう捕まったんだなという顔をしていた。小畑容疑者は確保された際、2台のスマホを持ってい