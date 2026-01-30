2026年1月28日に公開されたMicrosoftの2026年度第2四半期決算発表を受け、Microsoftの株価が約10％下落したことが分かりました。クラウドサービス等の成長率が著しく低かったことが要因だとみられています。FY26 Q2 - Press Releases - Investor Relations - Microsofthttps://www.microsoft.com/en-us/investor/earnings/fy-2026-q2/press-release-webcastMicrosoft lost $357 billion in market cap in earnings plungehttps://w