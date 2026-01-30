タレントで実業家としても活動する福岡みなみが２９日、都内で自身が設立したライバー事務所「ｌｉｋｅｍｅ」の新体制・事業展開発表会を開催。事務所を運営する株式会社Ｓｐｉｃａの株式を、東証グロース市場に上場する株式会社ＡＶｉＣが取得したことを発表した。福岡はコロナ禍に開始したライブ配信で約１億円を稼ぎ出し、その資金を美容に投資。２０２３年には美容整形を公表と、ＩｎｓｔａｇｒａｍなどのＳＮＳで自身の