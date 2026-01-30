堺市はこのほど、「堺ＳＤＧｓ川柳２０２５」の入賞作品を決定した。包括連携協定を締結している第一生命保険と共同で開催。「さかい自慢〜未来へつなげたいさかいの魅力〜」をテーマに川柳を募集し、応募総数８２４句の中から大賞などが以下の通り決定した。カッコ内は作者の「雅号」。・大賞堺から茶の湯でつなぐ平和な世（ミファ）・優秀賞次世代へ錆（さ）びぬ刃物と好奇心（つべる）茶の湯から歴史と文化香るま