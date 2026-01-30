羽生さんが寄付金で支援、施設側が抱く思いフィギュアスケート男子で2014年ソチ、18年平昌と五輪連覇を達成しているプロスケーター・羽生結弦さんが、地元・宮城県にある「ベルサンピアみやぎ泉」のスケートリンクへ多額の寄付をしていたことが明らかになった。同スケートリンクは、結露でリンク上にコブが発生する問題に悩まされ続けたが、5400万円を超える寄付金を元手に改修。「感謝してもしきれない」と施設長の馬場宏樹さん