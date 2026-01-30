原大智がザンクトパウリへ移籍することが濃厚京都サンガF.C.から海外移籍のためチームを離脱したFW原大智が、ドイツ1部ブンデスリーガのザンクトパウリへ移籍することが濃厚になったという。ドイツ誌「キッカー」では、ザンクトパウリがFW補強の必要に迫られていることをレポートした。原はFC東京の下部組織で育ち2018年にトップ昇格すると、21年からはクロアチア、スペイン、ベルギーと渡り歩いて23年夏に京都へ加入していた