岡山が法政大MF小倉幸成の加入内定を発表ファジアーノ岡山は1月30日、法政大学に所属するMF小倉幸成の2028年1月からの加入が内定したと発表した。世代別代表の主軸として活躍する逸材の獲得に、ファンからは「まさかのウチ？！！」「冗談抜きでビックリ」と驚きと歓喜の声が上がっている。小倉は鹿島アントラーズユースを経て、現在は法政大学に在学中。各年代の日本代表に選出されており、2024年にU-19日本代表、2025年にはU-