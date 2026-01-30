日本の宿泊施設で韓国人の40代の大学教授が20代の韓国人女性にわいせつな行為をした容疑で逮捕された。28日、岡山放送（OHK）などによると、現地警察は岡山市北区に居住する韓国国籍の男A（44）を逮捕した。Aは26日午後10時15分ごろから27日午前1時ごろまで、岡山市北区のある宿泊施設の客室内で知人の20代の女性に抱き付いてわいせつな行為をした疑い。現地警察は被害届を受け、捜査を通じてAの容疑を特定した。捜査の結果、Aは韓