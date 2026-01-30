グループ防弾少年団（BTS）の楽曲『Yet To Come』と『Love Maze』が日本レコード協会のストリーミング認定を受けた。所属事務所ビッグヒット・ミュージックは30日、『Yet To Come』が昨年12月基準で累積ストリーミング1億回を越え、プラチナ認定を受けたと発表した。また、『Love Maze』はストリーミング5千万回を突破し、ゴールド認定を受けた。日本レコード協会は楽曲の累積ストリーム数に応じて、毎月ゴールド・プラチナ・ダイ