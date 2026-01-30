２２日、江蘇省泰州市のＥＶ急速充電ステーションで充電するドライバー。（ドローンから、泰州＝新華社配信／湯徳宏）【新華社北京1月30日】中国公安部は26日、2025年の国内のエンジン付き車両保有台数は4億6900万台で、うち自動車が3億6600万台だったと明らかにした。25年のエンジン付き車両の新規登録台数は3535万台、11年連続で3千万台を超えた。25年末時点の新エネルギー車（NEV）保有台数は4397万台で、自動車全体の12.