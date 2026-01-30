昨年の紅白歌合戦で、自身がプロデュースするグループ・HANAとともに初出場を果たしたちゃんみな（27）。「死ぬ死ぬ死ぬ」と連呼する歌詞や、男性のダンサーに運ばれながら股を開くとパフォーマンスが「NHKでこんなの流していいの？」という困惑の反応を集め物議を醸した。【画像】『No No Girls』で参加者を褒めるちゃんみな紅白で初めてちゃんみなを見た層からは拒否反応も出る一方、彼女が主催したオーディション番組『No N