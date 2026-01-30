〈盛岡市郊外に住んで一カ月「近所の防災無線から三日に一度、ときには日に数回、クマの出没情報が」〉から続く昨年の「今年の漢字」にもなった「熊」について、近くから、遠くから、考える。「文學界」2026年2月号の特集「熊を考える」より、作家・久栖博季さんのエッセイ「一頭の動物として」を特別に公開します。【写真】この記事の写真を見る（2枚）◆ ◆ ◆かすかに獣の匂いが残っていた。乾いた風の吹き下ろしてくる斜面