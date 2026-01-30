立命館大は30日、アメリカンフットボール部の高橋健太郎監督が部員に対して不適切な指導を行ったため、当面の期間、監督を活動停止とすると発表した。同部は、大学日本一を決める昨年12月の全日本大学選手権決勝「甲子園ボウル」で2連覇した強豪。大学によると、高橋監督は昨年8月から12月にかけて部員2人に対して顎をつかむ、胸元を押すなど身体的接触や、心理的負荷をかける言動があった。監督は12月20日から指導を外れてい